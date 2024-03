Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat a avut loc vineri seara in timpul unui concert de rock al trupei Picnic (considerata pro-Putin), susținut intr-o sala cu o capacitate de mii de locuri din Crocus City Hall (din Krasnogorsk, in suburbiile din nord-vestul Moscovei). Atacul s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de raniți…

- Meciul amical de fotbal dintre nationalele Rusiei si Paraguay, programat luni la Moscova, a fost anulat dupa atacul armat de la Krasnogorsk, o suburbie a Moscovei, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (IS) si care a facut peste 93 de morti, a anuntat sambata Federatia rusa de fotbal (RFS),…

- Un atac armat a avut loc vineri seara in timpul unui concert de rock al trupei Picnic (considerata pro-Putin), susținut intr-o sala cu o capacitate de mii de locuri din Crocus City Hall (din Krasnogorsk, in suburbiile din nord-vestul Moscovei). Atacul s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de raniți…

- „Sa fim clari, Ucraina nu are absolut nimic de-a face cu aceste evenimente ”, a precizat acesta, potrivit BBC .Si Legiunea Libertatea Rusiei, un grup de luptatori rusi anti-Kremlin cu baza in Ucraina, a negat orice implicare in atacul armat ucigas de vineri asupra unei sali de concerte de la periferia…

- Un atac armat a avut loc vineri seara intr-o sala de concert din Moscova (Crocus City Hall), conform agenției de presa de stat TASS. Cel puțin 12 morți și zeci de raniți au fost raportați in urma unor impușcaturi și explozii care ar fi avut loc la un concert al trupei Picnic, pro-Putin, care se […]…

- Un atac terorits a avut loc vineri, 22 martie, in Rusia. Autoritațile rusești sunt in alerta maxima, iar cel puțin 50 de ambulanțe au sosit la fața locului. Din cauza atacurilor, tavanul de la cladire a inceput sa cada, iar 100 de persoane sunt evacuate. Situația este in dinamica, insa se estimeaza…

- 27 de morti si 25 de raniti in urma unui bombardament al fortelor ucrainene asupra orasului Donetk27 de persoane au fost ucise și 25 au fost ranite dupa ce forțele ucrainene au bombardat orașul Donețk, controlat de ruși, din estul Ucrainei, a declarat duminica Denis Pușilin, șeful regiunii Donețk…

- Cel puțin 73 de persoane au fost ucise, iar alte 171 au fost ranite, dupa ce doua explozii au avut loc in Iran, la o ceremonie importanta din Iran. Autoritațile locale au anunțat ca este vorba despre un "atac terorist".