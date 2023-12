Stiri pe aceeasi tema

- Agenti ai serviciilor secrete ucrainene (SBU) au aruncat in aer o linie de cale ferata din Siberia pe care Rusia o foloseste pentru a cumpara arme din China si Coreea de Nord, a declarat joi o sursa ucraineana pentru Reuters, potrivit news.ro.Sursa, care a insistat sa ramana anonima, a declarat ca…

- Gazprom va furniza o cantitate suplimentara de gaze Ungariei in iarna viitoare si va oferi Chinei inca 600 de milioane de metri cubi in acest an, pe linga obligatiile contractuale, a declarat seful grupului, Alexei Miller. Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a intilnit cu liderii ambelor tari in timpul…

- La intoarcerea din China si dupa o escala in Siberia, Vladimir Putin s-a oprit si la Rostov pe Don, in sudul Rusiei, unde a vizitat cartierul general al operatiunilor militare desfasurate in Ucraina.

- Președintele rus, Vladimir Putin, și-a exprimat increderea ca lucrarile de construcție a gazoductului Power of Siberia - 2, care va trece prin teritoriul Mongoliei pina in China, se vor desfașura intr-un ritm bun. "Avem proiecte semnificative, proiecte multilaterale, inclusiv in comun cu Republica Populara…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a intalnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Discuțiile separate au avut loc in China acolo unde Orban participa la Forumul Belt and Road, un plan lansat de Xi in urma cu un deceniu, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin este in China pentru a se intalni cu „prietenul sau drag” Xi Jinping, intr-un summit marcat simultan de razboiul dintre Israel si Hamas, dar și de invazia Rusiei in Ucraina, a relatat AFP, preluata de news.ro.In aceasta saptamana, China gazduiește un forum dedicat Inițiativei…

- Includerea Ucrainei in NATO reprezinta pentru Rusia o amenințare, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu pentru corporații media din China."Unul dintre punctele - cheie este asigurarea unei securitați egale pentru toți, iar Rusia are dreptul la acest lucru, la fel ca și…