Rusia a anunțat ca iși va intari puterea militara de-a lungul graniței sale din vestul și nord-vestul țarii, ca raspuns la aderarea Finlandei la NATO, care va avea loc marți. Anunțul a fost facut de Aleksandr Grusko, unul dintre adjunctii ministrului de externe Serghei Lavrov, potrivit agentiei ruse de presa, RIA. „Ne vom consolida potentialul militar in direcția vestica si nord-vestica. In cazul in care fortele si resursele altor membri NATO vor fi desfașurate in Finlanda, vom lua masuri suplimentare pentru a asigura in mod fiabil securitatea militara a Rusiei”, a spus Grusko pentru RIA. Finlanda…