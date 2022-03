Rusia anunță că baza în baza bombardată în care activau instructori NATO au fost uciși `până la 180 de mercenari străini` Rusia a anunțat duminica ca a atacat baza militara de antrenament din Iavoriv, vestul Ucrainei, in apropiere de granița cu Polonia, și ca loviturile aeriene rusești au ucis „pana la 180 de mercenari straini” și au distrus o mare cantitate de arme furnizate de națiuni straine, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

