- Raspunsul Moscovei fața de interdicția pe care Lituania a impus-o tranzitului spre exclava ruseasca Kaliningrad a marfurilor vizate de sancțiunile UE nu va fi unul exclusiv diplomatic, ci va fi de natura practica, a transmis miercuri Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al…

- Unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin a avertizat, joi, NATO, ca, daca Suedia si Finlanda se alatura aliantei militare conduse de SUA, Rusia va disloca arme nucleare si rachete hipersonice intr-o enclava a sa din Europa, relateaza Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit luni la una dintre reședințele sale din afara Moscovei pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și acesta a declarat ca in timpul discuției șeful de la Kremlin i-a spus: „Ar fi mai bine daca razboiul s-ar termina mai repede!”, scrie The New York Times .…

- Vladimir Putin a declarat, joi, ca Occidentul cauta pretexte pentru a impune noi sanctiuni impotriva Rusiei. Acesta a sustinut ca masurile adoptate impotriva Moscovei, care pun presiune pe sistemul economic, au fost pregatite „in avans". „Rusia nu isi va sacrifica niciodata interesele nationale si valorile…