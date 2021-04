Când se căsătoresc Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit în ziua în care solista a împlinit 18 ani. „Cererea a fost frumoasă, intimă. Am vrut să ne ferim de ochii lumii. Am considerat acest pas ceva foarte special. M-a cerut chiar când am împlinit 18 ani”, mărturisea Cleopatra… [citeste mai departe]