Prim-viceprim-ministrul din Kosovo, Besnik Bislimi, a declarat, pentru un post de radio britanic, ca Rusia alimenteaza tensiunile dintre Serbia și Kosovo ca sa distraga atenția de la invazia Ucrainei. „Exista o tendința din partea Rusiei sa devieze sau sa distraga atenția de la Ucraina” prin dechiderea unor conflicte in alte țari, a spus Bislimi pentru Times Radio, potrivit Politico. In ultima saptamana, situația dintre Serbia și Kosovo, o fosta provincie a Serbiei care și-a declarat independența in 2008, nerecunoscuta de Belgrad, s-a inrautațit. Milos Vucevic, ministrul sarb al Apararii, a anunțat…