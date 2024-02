Stiri pe aceeasi tema

- Rusia acuza: Ucraina a otravit doi guvernatori instalati de Moscova Ministerul rus al Apararii a declarat luni ca Ucraina i-a otravit pe guvernatorii instalati de Moscova in regiunile ucrainene Herson si Luhansk, desi ambii sunt inca in viata, relateaza The Guardian.Intr-un briefing online,…

- Armenia s-a alaturat in mod oficial Curții Penale Internaționale (CPI), o mișcare pe care aliatul tradițional Moscova a denunțat-o ca fiind neprietenoasa, scrie The Guardian.Curtea cu sediul la Haga a emis in martie un mandat de arestare pe numele președintelui rus, Vladimir Putin, in legatura cu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP. „Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni,…

- Autoritatile ucrainene au prezentat miercuri proiectul „Vreau sa gasesc”, care ofera rudelor prizonierilor de razboi rusi capturati de Ucraina o linie directa cu autoritatile de la Kiev pentru a avea acces la informatii despre locul in care se afla rudele lor si pe care aparent Moscova refuza sa-l dezvaluie,…

- Autoritațile reprezentante ruse au emis, joi, o alerta de raid aerian in zona Sevastopol din Crimeea, unde mai multe „tinte aeriene" au fost doborate, a declarat guvernatorul Mihail Razvojaiev, relateaza Le Monde, citat de News.ro.„Serviciile de salvare din Sevastopol nu inregistreaza in prezent nicio…

- Autoritațile din Ucraina au deschis o ancheta privind contractele de achizitionare de arme pentru fortele armate ale țarii, a anunțat marti, 5 decembrie, seful parchetului specializat in dosare de coruptie (SAP), Oleksandr Klimenko, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres."Exista mai multe proceduri…

- Cercetarile unor instituții de presa independente din Rusia și afirmațiile unora dintre femeile care protesteaza sugereaza ca, in ultimele saptamani, autoritațile au oferit mai multe plați in numerar familiilor soldaților de pe front pentru ca aceștia sa opreasca protestele, potrivit actualizarii zilnice…