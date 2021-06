Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat verificari ale stadiului de pregatire a sistemului sau de aparare antiaeriana din Crimeea, peninsula ucraineana pe care a anexat-o in 2014, chiar in ziua in care Ucraina si tari membre NATO au lansat exercitiul Sea Breeze 2021 in Marea Neagra, relateaza Reuters.

- Sea Breeze 2021 va dura doua saptamani, implicand aproximativ 5.000 de militari NATO si ai tarilor aliate, precum si circa 30 de nave si 40 de avioane. Vor participa, de asemenea, distrugatorul cu rachete ghidate USS Ross si trupe de infanterie marina americane.Ucraina afirma ca obiectivul principal…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta ca a…

- Marina rusa a inceput miercuri manevre militare la Marea Neagra, inainte de sosirea in regiune a unor nave americane de razboi, potrivit agenției Reuters. citata de news.ro . Mai multe nave rusești, inclusiv unele de razboi, au fost mutate din Marea Caspica in Marea Neagra pentru a participa la exerciții,…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii ''sa stea, pentru binele lor, departe'' de Rusia si Crimeea, atentionind ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii ''sa stea departe'' de Rusia si Crimeea, atentionand ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.…

- Forte armate ruse se pregateau vineri sa efectueze exercitii militare destinate respingerii unui atac cu drone in cadrul unor manevre in apropierea frontierei cu Ucraina, care acuza Moscova de comasarea a mii de militari la frontiera dintre cele doua tari, relateaza France Presse. Potrivit…