Rusia a suspendat oficial eliberarea de pașapoarte. Urmează un nou val de mobilizare? Rusia a suspendat acceptarea cererilor pentru eliberarea de noi pașapoarte cu o perioada de valabilitate de 10 ani, relateaza TASS. „Din 2 februarie a fost suspendata temporar acceptarea cererilor de eliberare a pașapoartelor internaționale de tip nou cu suport electronic de stocare. Daca ați solicitat deja un pașaport internațional de tip nou prin portalul serviciilor […] The post Rusia a suspendat oficial eliberarea de pașapoarte. Urmeaza un nou val de mobilizare? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

