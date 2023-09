Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatile de motorina exportate zilnic de Rusia au scazut cu 28% in primele 20 de zile din septembrie, inainte ca Guvernul de la Moscova sa anunte interzicerea livrarilor de carburant peste hotare, in incercarea de a tine sub control preturile pe piata interna, transmite Bloomberg și G4media . Potrivit…

- Intr-un decret guvernamental semnat de prim-ministrul Mihail Mishustin, Kremlinul a declarat joi ca va introduce restrictii ”provizorii” pentru exporturile de motorina, pentru a stabiliza preturile combustibililor pe piata interna. Interdictia, care a intrat in vigoare imediat si se aplica tuturor tarilor,…

- Rusia a introdus restrictii temporare la exporturile de benzina si motorina, pentru a stabiliza piata interna, a anuntat joi Guvernul de la Moscova, transmite Reuters. Autoritatile nu au precizat cum vor fi aplicate restrictiile. Separat, Ministerul Energiei a informat ca va preveni exporturile ‘gri’…

- Acesta a spus ca interdictia nu se aplica combustibilului furnizat in baza acordurilor interguvernamentale membrilor Uniunii Economice Eurasiatice, conduse de Moscova, care include Belarus, Kazahstan, Armenia si Kargazstan. ”Restrictiile temporare vor ajuta la saturarea pietei combustibililor, ceea…

- Marți, 15 august, Banca Centrala a Rusiei (BCR) a majorat dobanda sa cheie de la 8,5% la 12% pentru a contracara scaderea rublei și pentru a limita inflația, considerand „posibila” o noua majorare in cazul in care creșterea prețurilor se accelereaza. „Aceasta decizie a fost luata pentru a limita riscurile…

- Propagandistul favorit al lui Putin, Vladimir Soloviov, a avut un acces de furie in una din emisiunile sale dupa ce rubla s-a depreciat din nou, ajungand la o paritate de aproape 100 la 1 fața de dolar. „Nenorocita de Banca Centrala care a alarmat intreaga țara nici macar nu ne explica de ce naiba cursul…

- In timp ce analiștii politici din Occident constata o slabire a regimului Putin dupa rebeliunea eșuata a șefului gruparii Wagner, posturile de televiziune din Rusia relateaza despre „degradarea elitei politice europene”, „transformarea Europei intr-o colonie” și „relațiile de vasalitate” dintre statele…