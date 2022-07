Stiri pe aceeasi tema

- Iranul mentine acorduri pe teme de aparare cu Rusia, dar nu va ajuta Moscova in razboiul din Ucraina, a declarat ministrul de Externe iranian, Hosein Amir Abdolahian, care a avertizat in același timp ca administratia de la Teheran „va evita orice actiune care ar putea duce la o escaladare” si ca „va…

- Forțele rusești au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime. „Echipaje de ambulanța și salvatori trimiși la fața locului. Informații mai…

- Primul soldat rus judecat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viața, scrie The Guardian. Vadim Sisimarin, de 21 de ani, a fost condamnat pentru uciderea lui Oleksandr Șelipov, in varsta de 62 de ani, in satul Chupakhivka din nord-estul Ucrainei, la 28 februarie. El pledase…

- Rusia ar fi pierdut pana la o treime din forțele terestre pe care le-a angajat cand a invadat Ucraina, potrivit ministerului britanic al Apararii. In cea mai recenta actualizare a informațiilor privind apararea, ministerul a spus ca forțele ruse au suferit pierderi mari in ofensiva lor din Donbas și…

- Eșecul militar al Rusiei in tentativa de cucerire a capitalei Ucrainei era inevitabil pentru ca, in ultimii ani, trupele rusești nu s-au mai confruntat cu un inamic puternic, spune un fost mercenar care a luptat alaturi de armata Moscovei ca parte a Grupului Wagner (așa-zisa armata privata a lui Vladimir…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, Moskva, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Crucișatorul Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie, dupa ce a fost lovita de doua rachete ucrainene – un eșec militar de…

- Razboiul din Ucraina va continua pana cand „Rusia va decide sa ii puna capat” si cand va exista „posibilitatea semnarii unui acord politic serios”, intre cele doua parti beligerante, a declarat, miercuri, secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul unui interviu pentru CNN. „Razboiul…

- Pierderile totale provocate Ucrainei de razboi au ajuns la 600 de miliarde de dolari, a declarat președintele Volodimir Zelenski in cadrul intalnirii de miercuri cu autoritațile locale și regionale, unde a discutat despre reconstrucția Ucrainei dupa razboi, conform The Guardian. „Estimarile preliminare…