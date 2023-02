Rusia a oprit livrările de petrol către Polonia prin conducta Drujba, potrivit CEO-ului rafinăriei PKN Orlen Oprirea livrarilor prin conducta, care a fost scutita de sanctiunile Uniunii Europene impuse Rusiei in urma invaziei sale pe scara larga a Ucrainei, a avut loc la o zi dupa ce Polonia a livrat Ucrainei primele tancuri Leopard. “Rusia a oprit livrarile catre Polonia, pentru care suntem pregatiti. Doar 10% din titei a venit din Rusia si il vom inlocui cu petrol din alte surse”, a scris directorul general al PKN Orlen, Daniel Obajtek, pe Twitter. Orlen a spus ca isi poate aproviziona integral rafinariile cu petrol pe mare si ca oprirea livrarilor prin conducte nu va afecta livrarile de benzina si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a oprit livrarile de petrol catre Polonia prin conducta Drujba, insa compania PKN Orlen este pregatita sa se aprovizioneze din alte surse. Oprirea aprovizionarii vine dupa ce Polonia a livrat primele tancuri Leopard Ucrainei, iar UE a impus noi sancțiuni impotriva Rusiei. Oprirea livrarilor prin…

- Moscova a oprit livrarile de petrol catre Polonia prin conducta Drujba, a anunțat sambata Daniel Obajtek, directorul executiv al rafinariei poloneze PKN Orlen, relateaza Reuters.„Asiguram efectiv aprovizionarea. Rusia a oprit livrarile catre Polonia, decizie pentru care suntem pregatiți. Doar 10% din…

- Republica Ceha a furnizat sute de piese de echipament militar greu Ucrainei in ultimul an, intre care 89 de tancuri, a declarat miercuri, la Varsovia, premierul ceh Petr Fiala dupa intrevederea cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis miercuri ca a discutat marti, la Varsovia, cu presedintele american Joe Biden „despre consecintele razboiului din Ucraina asupra Republicii Moldova si despre eforturile noastre de a mentine pacea si ordinea publica in tara”, adaugand ca i-a transmis…

- Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej Duda. Intalnirea a avut loc in curtea de onoare a Palatului Prezidențial din capitala Poloniei. Joe Biden a declarat marți, in discursul sau de la Varșovia care marcheaza un an de la inceputul invaziei ruse in Ucraina,…

- Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina ramane ferm, a declarat marti, la Varsovia, presedintele american Joe Biden, in timpul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, transmit Reuters si AFP. Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej…

- Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina ramane ferm, a declarat marti, la Varsovia, presedintele american Joe Biden, in timpul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, transmit Reuters si AFP. Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej…

- Compania rusa Transneft sustine ca a primit cereri din partea Poloniei si Germaniei pentru a le livra petrol in 2023, dar aceste afirmatii au fost infirmate ulterior de cele doua tari care au spus ca, dimpotriva, intentioneaza sa renunte la petrolul rusesc, relateaza Reuters, conform News.ro.…