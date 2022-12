Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acceptat, joi, sa o elibereze pe jucatoarea de baschet americana Brittney Griner in schimbul traficantului de arme rus Viktor Bout. Deținuta de mai multe luni in Rusia pentru „trafic de droguri”, baschetbalista americana Brittney Griner a fost eliberat joi, in cadrul unui schimb de deținuti…

- Baschetbalista americana Brittney Griner a fost eliberata de Rusia intr-un schimb de prizonieri cu Statele Unite, care l-au eliberat la schimb pe celebrul traficant de arme Viktor Bout, supranumit „Negustorul Morții”, scrie CNN, citand surse bine informate.

