Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Autoritațile ruse au afirmat ca au lansat un alt atac cu rachete hipersonice asupra Ucrainei, pentru a doua zi consecutiv. Un bloc de locuințe cu 10 etaje a fost avariat grav, duminica, dupa explozia unui obuz in nord-vestul Ki

- Rusia a descoperit dovezi ale eforturilor Ucrainei de a ascunde cercetarile realizate cu privire la armele biologice, a sustinut ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, in cadrul reuniunii de urgenta a Consiliului de Securitate, intrunit la solicitarea Rusiei pe motivul ca Ucraina produce arme biologice.

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…

- Vladimir Putin i-a spus, duminica, omologului sau turc Tayyip Erdogan ca Rusia va opri razboiul doar daca Ucraina inceteaza sa mai lupte și accepta pretențiile Moscovei, a transmis Kremlinul potrivit Reuters. Cei doi au avut o convorbire telefonica. Putin a susținut ca ”operațiunea militara” se deruleaza…

- Este a noua zi de razboi in Ucraina. Kremlinul susține in continuare ca invadarea Ucrainei nu este razboi, ci ”operațiune speciala”, iar cei care se opun ”nu ințeleg ce se petrece”. In fața cenzurii Moscovei și a inaspririi masurilor, mai mulți ucraineni cu parinți care traiesc in Rusia au povestit…

- Consiliul local din Mariupol a transmis ca Rusia bombardeaza in mod constant și deliberat infrastructura civila esențiala din acest oraș-port din sudul Ucrainei, lasandu-l fara apa, incalzire sau energie electrica și impiedicand aducerea de provizii sau evacuarea oamenilor. “Intrerup aprovizionarea…

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat, joi, ca armata americana are dovezi cum ca Moscova intentioneaza sa insceneze un atac al forțelor ucrainene asupra Rusiei, pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, falsul…