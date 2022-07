Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, și ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, au avut o discuție lunga despre razboiul din Ucraina și comerțul internațional, potrivit Reuters. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat sambata ca a discutat despre razboiul din Ucraina cu ministrul…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a mers miercuri in Iran, a relatat televiziunea de stat iraniana, in contextul in care puterile mondiale si Teheranul se lupta pentru a revigora pactul nuclear din 2015, iar negocierile sunt in impas. Ministerul de Externe al Rusiei a postat un clip cu remarcile…

- Moscova nu exclude o intalnire directa a președinților Rusiei și Ucrainei, dar aceasta ar trebui sa fie precedata de reluarea negocierilor dintre delegații, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, intr-o conferința de presa in Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Joi, ministrul rus de externe Serghei Lavrov l-a acuzat pe liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, ca nu doreste sa negocieze si Occidentul pentru ca sprijina Kievul in aceasta pozitie, transmite dpa cu referire la Agerpres.ro . Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirmase anterior ca va negocia…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov l-a acuzat joi pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ca nu doreste sa negociaza si Occidentul pentru ca sprijina Kievul in aceasta pozitie, transmite dpa. Presedintele Zelenski afirmase anterior ca va negocia direct doar cu presedintele rus Vladimir Putin…

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Andrei Rudenko, a declarat ca Moscova se indoiește de sinceritatea planurilor Ucrainei de a gasi o soluție pașnica pentru rezolvarea conflictului, relateaza agenția de stat rusa Ria Novosti citata de gazeta.ru.Diplomatul a numit propunerile și condițiile impuse…

- Intr-un interviu pentru Reuters, consilierul lui Volodimir Zelenski, Mykhailo Podolyak, afirma ca, atata vreme cat forțele ruse nu se retrag, nu poate sa existe niciun acord de incetare a focului. El a subliniat ca orice concesii facute Rusiei se pot intoarce impotriva Ucrainei, deoarece Moscova poate…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2%, iar componenta resursele naturale a urcat cel mai mult, cu 3,5%, in timp ce aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat tranzactiile pe un teritoriu pozitiv. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a urcat cu 1,6%, CAC 40 al bursei din Paris…