RUSIA 2018. Alertă falsă cu bombă la aeroportul moscovit Domodedovo RUSIA 2018. O parte din aeroportul moscovit Domodedovo a fost inchisa vineri de forțele de securitate iar un martor de la fața locului a declarat Reuters ca a vazut o persoana intinsa cu fața in jos aproape de ieșirea dintr-un terminal. Aceasta a fost incatușata și luata de acolo. Autoritațile aeroportuare au anunțat ulterior ca The post RUSIA 2018. Alerta falsa cu bomba la aeroportul moscovit Domodedovo appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

