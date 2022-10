Rus condamnat la închisoare pentru că asculta muzică ucraineană în trafic Un barbat din Moscova a fost condamnat la 15 zile de inchisoare și amendat cu 50.000 de ruble (789 de dolari) pentru ca a ascultat muzica ucraineana in mașina sa, potrivit organizației pentru drepturile omului OVD-Info. Barbatul, un tata singur care creștea patru copii, ar fi fost acuzat de „discreditarea” armatei ruse și neascultarea poliției. Tot mai multe situații absurde ies la iveala in contextul escaladarii conflictului ruso-ucrainean. Poliția din Moscova a arestat o fetița de 10 ani dupa ce directorul școlii in care studiaza a informat Ministerul Afacerilor Interne ca eleva de clasa a cincea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

