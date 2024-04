Elev dintr-o școală din Sighișoara, cercetat pentru lovire Un elev dintr-o școala din municipiul Sighișoara a ajuns la spital, dupa ce ar fi fost bruscat in timpul orei de sport de un coleg de clasa. Polițiștii municipiului cerceteaza elevul banuit pentru lovire sau alte violențe. „La data de 9 aprilie a.c., Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizata cu privire la faptul ca, in … Post-ul Elev dintr-o școala din Sighișoara… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii municipiului Targu Mureș au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 49 de ani, in prezent cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt. In fapt, la data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 19.00, Poliția municipiului Targu Mureș a fost sesizata printr-un apel la 112 cu…

- Potrivit datelor furnizate, marti, de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Mures, incidentul a avut loc saptamana trecuta.In urma probatoriului administrat, pe numele agresorului a fost emisa, vineri, o ordonanta de retinere.„La data de 15.03.2024, Politia municipiului Sighisoara a fost…

- Politistii din Botosani cer sprijinul populatiei pentru obtinerea de informatii care sa duca la identificarea unui copil de 12 ani care a plecat, luni, la scoala si nu a mai revenit. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, baietelul se numeste…

- Politistii din Botosani cer sprijinul populatiei pentru obtinerea de informatii care sa duca la identificarea unui copil de 12 ani care a plecat, luni, la scoala si nu a mai revenit.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, baietelul se numeste Denis…

- In ziua de 25 februarie a.c., un echipaj din dispozitivul de ordine si siguranta publica al Poliției municipiului Buzau a fost sesizat de catre o femeie de 39 de ani, cu privire la faptul ca i-a fost sustras un pui de caine. Din investigatii, politistii au stabilit in scurt timp ca banuit de comiterea…

- In noaptea de 3/4 februarie a.c., politisti din cadrul Biroului de Ordine Publica de la Politia municipiului Buzau au desfasurat controale la obiective de pe raza municipiului resedinta de judet privind modul de asigurare a securitatii bunurilor, de executare a serviciului si portul tinutei de catre…

- Un barbat de circa 65 de ani este cautat in apele raului Someș, in zona localitații Gherla, de catre pompieri și polițiști, dupa ce aceștia ar fi primit informații ca respectiva persoana ar fi cazut in apa. ”Pompierii de la Detașamentul Dej desfașoara in aceste momente, alaturi de polițiști, o misiune…