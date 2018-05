Rujeola a curmat 52 de vieti Pojarul, considerat a fi una din bolile copilariei, a mai facut doua victime in Romania. In plina epidemie de rujeola, autoritatile autohtone au anuntat, vineri, faptul ca pana pe 4 mai au fost confirmate 12799 de cazuri la nivelul intregii tari, intre ele 52 de decese. Un copilas de 3 luni, din judetul Iasi, a […] Rujeola a curmat 52 de vieti is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în Romania a ajuns la 12.648, cu aproape 300 de cazuri mai mult fata de saptamana trecuta. Un copil de patru ani din judetul Iasi, diagnosticat cu rujeola,…

- Rujeola a mai facut o victima, un bebelus de 10 luni, din Targu Neamt. Micutul s-a stins din viata miercuri, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, fiind suspect de rujeola, scrie realitatea.net.

- Trei copii mici care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau,…

- In 2018, dupa o intrerupere de doi ani, Programul SEE pentru schimburi academice cu institutii de invatamant superior din tari ale Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) a fost relansat in Romania, cu un grant national total de un milion de Euro, finantat, aproape exclusiv,…

- Pe zi ce trece gripa face tot mai multe victime in Romania. Informatiile pe care le-au facut publice, in prima parte a zilei de miercuri, autoritatile in materie indica, din pacate, o noua crestere a bilantului negru cauzat de virusul gripal. Sunt 68 de vieti curmate, in actualul sezon gripal. O femeie…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca in ultima saptamana s-au confirmat 77 de noi cazuri de rujeola, cele mai multe in judetul Prahova, respectiv 23.S-au mai inregistrat cazuri noi in judetele Bacau – 20, Ialomita – 12, Braila si Olt,…

- Cele mai multe cazuri confirmate rujeola au fost raportate in judetele Vaslui (35 de cazuri), Bacau si Suceava (cate 15 cazuri), Iasi (12 cazuri), Prahova (11 cazuri). Si in Bucuresti au fost confirmate 3 cazuri de imbolnavire cu rujeola in perioada 5 - 9 februarie. Numarul total de cazuri…

- Numarul persoanelor in cazul carora s-a confirmat ca au decedat din cauza virusului gripal, in acest sezon, a ajuns la 16, din cate a anuntat joi noul ministru al Sanatatii. Chiar daca in decurs de cateva zile numarul victimelor gripei a crescut, Sorina Pintea a anuntat ca nu se poate spune ca “avem…