Ruginoasa: Jandarmii împiedică tradiționala bătălie a ”mascaților” Autoritațile fac tot posibilul in ultimii ani ca renumita batalie de la Ruginoasa, din ultima zi a anului, sa nu mai aiba loc. La primele ore ale acestei dimineți, forțele de ordine au inceput deja sa patruleze pe strazile din Ruginoasa, pentru a-i impiedica pe “deleni” și “valeni” sa se intalneasca. In paralel, localnicii au inceput deja sa se costumeze pentru bataia tradiționala de la finele anului. Jandarmii legitimeaza toate persoanele care circula pe strada, atat pietonii, cat și conducatorii auto. Doua fete din Costești au venit, pentru prima data, sa vada bataia de la Ruginoasa. In centrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

