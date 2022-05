Rugby-ul, „perla coroanei” sportului din Pantelimon Orașul Pantelimon are o tradiție indelungata in domeniul rugbistic. Aici și-a inceput activitatea, in anul 1962, Mariana Lucescu, prima femeie-antrenor de rugby din lume, supranumita și „Doamna de Fier”. Dupa 55 de ani de la inființarea primei echipe de rugby in orașul Pantelimon, aceasta disciplina sportiva este la loc de cinste in randul iubitorilor de sport și al zecilor de copii care se inscriu in aceasta secție a Asociației Club Sportiv Orașenesc ”Viitorul”. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 600, ediția Primarul orașului, Marian Ivan, a fost, la randul sau, unul dintre rugbiștii de… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iesenii care nu respecta regulamentul de parcare pot ajunge si la sanctiuni de 10.000 de lei daca ocupa locul destinat unei persoane cu handicap. Cei care parcheaza fara drept pe un loc rezervat pot fi sanctionati cu sume intre 600 si 1.500 de lei Noul regulament privind parcarile in Iasi prevede…

- Dupa ce FCSB nu este dorita in Ghencea de CSA Steaua, nici pe stadionul Arcul de Triumf de Federația Romana de Rugby, roș-albaștrii s-au decis sa plece din București pentru meciul cu CFR Cluj din ultima etapa, partida care se poate juca cu titlul pe masa. Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor,…

- Alin Petrache, președintele Federației Romane de Rugby, a vorbit despre stadionul „Arcul de Triumf”, acolo unde FCSB și Dinamo vor sa joace. Oficialul spune ca potrivit protocolului pe care FRG il are cu Ministerul Sportului, rugby-ul are intaietate pe stadionul modernizat din bani publici pentru EURO…

- Sambata, de la ora 12:00, pe stadionul Arcul de Triumf din București, rugbiștii timișoreni de la SCM USAMVB Timișoara au disputat finala Cupei Romaniei la Rugby impotriva celor de la CSM Știința Baia Mare. Echipa SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins…

- Decaderea competitiei interne de rugby a dus la o situatie disperata. Noua editie a SuperLigii ar fi ramas cu doar patru formatii, astfel ca federalii au decis practic sa uneasca primele doua esaloane. SCM le-ar fi avut concurente in vechiul format doar pe Steaua, Baia Mare si Dinamo. Biroul federal…

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș anunța organizarea de preselecții pentru participarea gratuita la cursuri de arta muzicala folclorica. Acestea vor avea loc in perioada 4–6 aprilie 2022, intre orele 16.00-18.00, la sediul Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, situat pe bulevardul Lucian…

- Originar din Republica Moldova, Victor Leon, care e dublu campion al Franței, va debuta in naționala de rugby a Romaniei in meciul cu Țarile de Jos, Naționala de rugby a Romaniei e obligata sa caștige sambata, la Amsterdam, in fața Țarilor de Jos, pentru a ramane in cursa de calificare pentru Cupa Mondiala…

- FCSB e chiriașul principal pe Arena Naționala și e și un datornic major. Clubul lui Becali a pierdut un proces cu Primaria, careia trebuie sa ii achite mai mult de un milion de lei dupa ce nu a platit chiria pentru 15 meciuri disputate pe Arena. O afacere FCSB-Primarie s-a transformat intr-un proces…