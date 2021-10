Rugbiştii au treburi grele Andy Robinson a anuntat lotul national pentru meciurile cu Uruguay, Olanda si Tonga. Cinci fosti jucatori ai Politehnicii au fost convocati Selectionerul echipei nationale de rugby a Romaniei, Andy Robinson, a anuntat, ieri, lotul extins format din 39 de jucatori pentru meciul test pe care prima reprezentativa il va disputa cu formatia Uruguayului, in data de 6 noiembrie, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala. Partida cu Uruguay este prima dintre cele trei programate in luna viitoare la Bucuresti, ea fiind urmata la 13 noiembrie de intalnirea cu Olanda din Rugby Europe Championship si la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

