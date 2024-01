Stiri pe aceeasi tema

- Somnul este foarte important pentru o viața sanatoasa. Totuși, el trebuie sa fie și de calitate, astfel ca poziția in care adormi trebuie sa fie una benefica. In caz contrar, riști sa te confrunți cu alte probleme.

- Celine Dion, una dintre cele mai iubite și apreciate voci din industria muzicala, se confrunta cu o lupta dificila impotriva unei boli rare și incurabile cunoscuta sub numele de Sindromul Persoanei Rigide.

- Vacanța mult visata s-a transformat in coșmar pentru o artista de la noi. Chiar daca a fost precauta și s-a vaccinat inainte de a pleca in Africa, blondina nu a ascultat sfaturile ghidului care o insoțea, motiv pentru care a suferit foarte tare.

- LUPTA PENTRU VIATA! …Povestea Mariei este una profund emotionanta, ilustrand lupta unei familii pentru a-si sprijini copilul in fata unor provocari medicale deosebite. Nascuta cu splina bifida, o problema congenitala grava, viata Mariei a fost un sir continuu de interventii chirurgicale si tratamente,…

- Au fost anunțate vești triste pentru fanii sportului! O cunoscuta jucatoare de tenis a fost diagnosticata pentru a doua oara cu cancer. Iata care este starea de sanatate a fostei sportive de performanța, dar și anunțul facut de aceasta, in urma cu puțin timp!

- Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori (1990-2000), in varsta de 85 de ani, a fost eliberat miercuri din inchisoarea unde ispasea din 2009 o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii, au constatat jurnalistii AFP, citat de news.ro.Fujimori, imbracat intr-o jacheta neagra…

- An de an, la data de 29 noiembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. Amintim ca, in aceasta zi, este cinstit Sfantul Mucenic Paramon, considerat ca fiind unul dintre marii sfinți vindecatori și izbavitori de necazuri. Iata rugaciunea puternica pe care este bine…

- Prezentatoarea emisiunii ”I Like IT” de la Pro TV a trecut prin clipe de groaza. Aceasta a ajuns de urgența la spital acolo unde a fost supusa la cinci intervenții chirurgicale in numai trei ore. Iulia Ionescu suferea de rinita alergica care i-a adus mai multe probleme grave de sanatate. grave probleme…