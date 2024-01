Rugăciunea care se rostește de Bobotează. Toți credincioșii trebuie să o știe pe 6 ianuarie Rugaciunea care se rostește de Boboteaza. Toți credincioșii trebuie sa o știe pe 6 ianuarie. In Ajun de Boboteaza, dar și in ziua de Boboteaza, exista o rugaciune care trebuie rostita de catre credincioși. Este vorba despre o rugaciune puternica, facatoare de minuni. Aceasta rugaciune este rostita inclusiv la slujba din Biserica. Creștinii pot insa sa o rosteasca și acasa, daca vor sa atraga sanatatea in viața lor și sa ii mulțumeasca Domnului pentru ceea ce au acumulat pana acum. Iata rugaciunea care se rostește pe 6 ianuarie și pe care orice credincios e bine sa o știe: Rugaciunea care se rostește… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii poarta prin intermediul rugaciunii un dialog cu Dumnezeu prin care fie Ii cer sanatate și lucruri bune, fie Ii mulțumesc pentru tot cea ce au primit de-a lungul timpului. Prin rugaciune, oamenii se simt mai aproape de Dumnezeu și feriți de cele rele. Iata una dintre cele mai eficiente rugaciuni…

- Cea mai puternica rugaciune de Sfantul Andrei. Se rostește pe 30 noiembrie. Cea mai puternica rugaciune de Sfantu Andrei poate face minuni. Joi, 30 noiembrie, il sarbatorim pe Sfantul Andrei, ocrotitorul spiritual al Romaniei. De altfel, Sfantul Andrei este singurul apostol care a ajuns pe teritoriul…

- Sfantul Andrei este sarbatorit de creștinii de pretutindeni pe data de 30 noiembrie. Acesta este protector spiritual al Romaniei și al anumitor zodii, care vor avea succes și vor duce la bun sfarșit tot ce și-au promis. Zodii ocrotite de Sfantul Andrei Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat…

- Zecile de miliarde lasate in bugetul local de fostul primar Calin Andrei s-au evaporat in ultimii opt ani, iar acum nici marunțiș nu mai e din excedentul bugetar cu care se lauda Primaria Campulung. Printre ultimii bani din excedent, o suma de 250.000 de lei a fost alocata la finalul lunii octombrie…

- Rugaciunea are un rol important in viața creștinilor. In ziua de Lasatul Secului se rostește pentru de toata lumea, fiind importanta pentru atat pentru iertarea pacatelor, cat și pentru curațarea spirituala necesara in perioade de post.

- In fața amenințarii sau escaladarii unui conflict sau razboi, mulți oameni cauta confort și speranța in rugaciuni. Rugaciunile impotriva escaladarii razboiului pot fi o modalitate de a exprima dorința pentru pace și de a cere protecție și ințelepciune in fața situațiilor tensionate. Aceste rugaciuni…

- O enoriașa a sesizat arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, faptul ca in unele biserici Rugaciunea „Doamne, Iisuse” se rostește cu voce tare. ”Exista prin unele biserici mai nou practica de a rosti Rugaciunea „Doamne, Iisuse” cu voce tare, fie la sfarșitul slujbei de seara, fie la Sfanta…

- Creștinii ortodocși il sarbatoresc astazi, 18 octombrie 2023, pe Sfantul Apostol și Evanghelist Luca. Acesta este cunoscut drept un doctor vestit care s-a inchinat intreaga viața Mantuitorului nostru Iisus Hristos și care mai tarziu a ajuns unul dintre cei 70 de ucenici ai Sai.