- Sfantul Maslu este una din cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe romane. Tu știi ce se duce la Sf. Maslu, la biserica? Ei bine, in randurile de mai jos iți vom explica tot ce trebuie sa știi despre aceasta sarbatoare pe care credincioșii ortodocși o respecta cu mare sfințenie.

- FOTO&VIDEO: Prima biserica de mir din țara, inchinata Sfantului Voievod Ștefan cel Mare, și-a cinstit ocrotitorul In fiecare suflet de roman se naște in fiecare an un „Ștefan”, in ziua in care este cinstit Sfantul Voievod Ștefan cel Mare, cultul și evlavia credincioșilor pentru acest conducator darz…

- In urma cu cateva zile, un tanar i-a atacat pe Meliss și Emanuel la Gradina Botanica din Craiova. Atacul sangeros s-a transformat intr-o tragedie, dupa ce Meliss s-a stins din viața. Insa, Emanuel a ajuns in stare grava la spital, iar acum mama baiatului a reacționat și a pus punct speculațiilor.

- Acatistul Sfinților Petru și Pavel se citește pentru a te apara de boli, pagube și de nedreptațile si rautațile celor din jur.Acatistul Sfinților Petru și Pavel. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sarbatoriți in fiecare an pe 29 iunie. Sfinții Petru și Pavel sunt praznuiț impreuna pentru ca au murit…

- Potrivit legii, salariile preoților sunt calculate pe baza salariilor profesorilor Sursa articolului: Ce salarii au preotii in Romania. Suma pe care o primește un arhiepiscop Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, felicita copiii cu ocazia zilei lor. „Copiii sunt viitorul țarii, iar sarcina noastra primordiala, ca politicieni și ca parinți, este sa ii protejam de toate relele, sa le oferim caldura, dragoste și un sentiment de siguranța, condiții pentru o copilarie…

- In 20 mai, la sediul din Comuna Calinești, a avut loc evenimentul de deschidere al primului Centru Educațional Romano-German din Județul Argeș. Inițiativa precum și demersurile de implementare ii aparțin muzicianului roman Daniel Vlad, care a inițiat acest proiect din dor de Romania, dupa mai bine de…

- Ca in fiecare an, in prima zi de vineri de la Invierea Domnului se cinstește Izvorul Tamaduirii, praznic inchinat Sfintei Fecioare Maria cu scopul de a aminti tuturor rolul pe care aceasta l-a avut in lucrarea mantuirii oamenilor. In aceasta zi mare, se merge la biserica dis-de-dimineața, se ia apa…