- Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al rugaciunii lor. Tatal ei era din semintia lui David, iar mama ei din cea a lui Aaron. Sfanta Scriptura nu ne ofera…

- Praznicul Nașterii Maicii Domnului ocupa un loc special in calendarul bisericesc, fiind serbat la inceputul toamnei, adica in vremea roadelor pamantului, in prima luna a anului bisericesc. Acum toate au inceput sa se innoiasca si sa se descopere in locul „umbrelor”, a prefigurarilor vechi-testamentare,…

- In fiecare an, la data de 8 septembrie, creștinii ortodocși din intreaga lume sarbatoresc un eveniment de o importanța deosebita: Nașterea Maicii Domnului. Aceasta sarbatoare, cunoscuta și sub numele de "Sfanta Maria Mica", este marcata cu cruce roșie in calendar, semnificand o zi de post aspru și rugaciune…

- Rugaciunea pe care trebuie sa o rostești de Sfanta Maria Mica, pe 8 septembrie. E facatoare de minuni. In fiecare an, la data de 8 septembrie, creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului. Sarbatoarea este numit Sfanta Maria Mica și este extrem de importanta in Calendarul Ortodox. Potrivit Bisericii…

- Tradiții de Sfanta Maria Mica - Nașterea Maicii Domnului - Semnificația zilei de 8 septembrie Tradiții de 8 septembrie, de Sfanta Maria Mica. Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica este sarbatorita, in calendarul ortodox, pe data de 8 septembrie. Sarbatoarea are loc la trei saptamani de la…

- Marți, 1 august 2023, in prima zi a Postului Adormirii Maicii Domnului, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent in mijlocul credincioșilor dreptslavitori din orașul Marii Uniri. Incepand cu ora 18.00, la Catedrala Reintregirii și Incoronarii, Intaistatatorul Eparhiei Alba Iuliei…

- Noul computer BASF de inalta performanța este cel mai mare supercomputer din lume destinat cercetarii chimice industriale. Mai multa capacitate și putere de calcul pentru modelare complexa, experimente virtuale și simulari. Și proiectele din afara zonei de cercetare și dezvoltare beneficiaza de computerul…

- Ligia Deca s-a inscris in PNL. Filiala din București a Sectorului 6 este cea pe care a ales-o ministrul Educației. Primarul Sectorului - Ciprian Ciucu a anunțat momentul in care Ligia Deca a semnat adeziunea la PNL.„Mi-a picat bine atunci cand am aflat ca doamna ministru Ligia Deca a ales filiala PNL…