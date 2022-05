Rugă comună, într-un glas, a înalţilor prelaţi catolici pentru pace în Ucraina Episcopul catolic de Iasi s-a rugat pentru pace in Ucraina alaturi de omonimii sai din Romania. Preasfintitul Iosif Paulet, episcop catolic de Iasi, s-a rugat pentru pace in Ucraina alaturi de ceilalti episcop romano-catolici si greco-catolici din Romania, in cadrul reuniunii acestora care a avut loc la Timisoara peste weekend. Intalnirea a fost condusa de Inaltpreasfintitul Aurel Perca, care a fost numit arhiepiscop mitropolit de Bucuresti chiar de la Iasi, unde era episcop-vicar. La deschiderea lucrarilor au participat IPS Miguel Maury Buendia, nuntiu apostolic in Romania si Republica Moldova,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

