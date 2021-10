Stiri pe aceeasi tema

- Un flashmob initiat de mai multe organizatii civice la sase ani de la incendiul din clubul Colectiv, in urma caruia 65 de tineri si-au pierdut viata, a avut loc sambata pe treptele Curtii de Apel Bucuresti, in semn de protest fata de tergiversarea unei soluti definitive in cazul incendiului de la…

- Așa cum anunța dupa ce a fost indepartat de la comanda IJJ Argeș, in urma retragerii avizului ORNISS, colonelul Gheorghe Lupescu a inceput lupta in instanța. Astfel, pe rolul Curții de Apel București va avea loc luni, 18 octombrie, primul termen al procesului pe fond. Fostul șef al IJJ Argeș a dat in…

- In consecinta, concluzia Sectiei pentru judecatori nu s a bazat pe identificarea problemei reale din cererea de recuzare.Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a formulat la data de 14.09.2021 plangere prealabila impotriva Hotararii nr. 825 din 29 iunie 2021 a Sectiei pentru judecatori…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta ca a formulat, marti, plangere prealabila impotriva Hotararii nr. 825 din 29 iunie 2021 a Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a constatat ca a fost afectata independenta si impartialitatea…

- Folosirea cuvintelor "Steaua", "stelistii" în emisiunile sportive reprezinta o informare incorecta, cuvintele putând fi utilizate doar în ceea ce priveste Clubul Sportiv al Armatei, au transmis, marti, membrii Consiliului National al Audiovizualului, într-un…

- O veste de interes pentru salariații Metrorex, compania care asigura transportul in comun in subteran. E vorba despre o decizie venita din direcția Curții de Apel București, o hotarare definitiva, ce poate fi vazuta ca o victorie pentru angajații de la metrou și o lovitura incasata de actuala conducere…