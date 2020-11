Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum suntem obișnuiți, constant suntem bombardați cu modificari legislative. Chiar și dupa 30 de ani de democrație, mediul de afaceri se confrunta cu multe situații birocratice care ne dau de furca și ne consuma resursele financiare. Astazi vi le prezentam pe cele cu un impact pozitiv asupra mediului…

- In cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea …

- Ziarul Unirea AJOFM Alba: Angajatorii pot accesa platforma aici.gov.ro, in vederea decontarii indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca In cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii…

- Noile masuri de ajutor pentru angajatori, profesioniști și zilieri, ce au fost stabilite prin Ordonanța Kurzarbeit, au capatat proceduri concrete de decontare, conform unei HG oficializate azi. Totuși, mai este nevoie și de apariția unor ordine de ministru cu modelele documentelor pe care le vor…

- Timpul de lucru al angajaților din Romania va fi redus in cazul companiilor afectate de scaderea comenzilor din cauza epidemiei de coronavirus! Masura flexibilizarii timpului de lucru a fost adoptata in ultima ședința de guvern. Anunțul despre „Kurzarbeit” a fost facut, vineri, de ministrul Muncii,…

- "Intelegand faptul ca in conditii de scadere a comenzilor si activitatea este redusa si ca atare si incarcarea pe care o au angajatii este diminuata, Guvernul a decis sa reglementeze o masura de sprijinire a unui timp flexibil de lucru acolo unde se justifica. Este vorba despre angajatori care impreuna…

- Ea a explicat in ce va consta reducerea programului de lucru pentru angajat. "Angajatul poate va lucra un timp redus de lucru si va primi 75- din diferenta dintre salariul pe care il avea inaintea perioadei de criza si salariul care rezulta din reducerea timpului de lucru. O sa dau un exemplu. Reducerea…

