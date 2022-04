Rubla devine moneda orașului Herson Dupa cum transmite news.ro, in orașul Herson din sudul Ucrainei, Rusia și-a instalat marți o noua administrație locala. Acest lucru s-a intamplat de indata ce forțele ruse au preluat controlul asupra cladirii primariei și consiliului orașului Herson. Inlocuirea vechii administrații s-a facut cu ajutorul forțelor armate care au impus o noua conducere a orașului. Și, pentru ca rușii susțin ca au preluat controlul, in urmatoarele luni se schimba și banii. Rubla ruseasca va fi introdusa chiar de la 1 mai in locul grivnei ucraineane, dar va mai dura pana se vor putea face tranzacții. Așa ca, o vreme,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

