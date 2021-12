Operatorul de croaziere a spus ca are 6.091 de oaspeti si membri ai echipajului la bordul navei Symphony of the Seas, care a incheiat sambata o croaziera de o saptamana in Miami, dupa ce a pornit in calatorie pe 11 decembrie. Pasagerii care au fost testati pozitiv au fost asimptomatici sau usor simptomatici, a spus Royal Caribbean intr-un comunicat, adaugand ca sase oaspeti au fost debarcati mai devreme in timpul croazierei si transportati acasa. Royal Caribbean a spus ca 95% din comunitatea de la bord a fost complet vaccinata, in timp ce 98% dintre cei care au fost testati pozitiv au fost, de…