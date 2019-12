Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, in care solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul Roxanei Wring, fost lider al USR Bucuresti.STIRIPESURSE.RO a publicat in exclusivitate…

- Primarul general Gabriela Firea a afirmat, miercuri seara, dupa ce CNSAS a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul consilierului general USR Roxanei Wring, ca ”rusine este prea putin spus”. ”Cuum?? Nu creed!! USR-istii de frunte au colaborat cu Securitarea???”,…

- "CNSAS a cerut instantei sa constate ca as fi colaborat cu Securitatea. Pentru mine este un soc. Nu am fost informata despre acest lucru. Nu am fost invitata vreodata sa dau vreo explicatie sau vreo clarificare. Am aflat neoficial despre asta si pur si simplu nu imi dau seama care este motivatia…

- CNSAS s-a adresat Curtii de Apel Bucuresti pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul consilierului general USR Roxana Wring, aceasta declarand ca nu a fost informata, nu a fost invitata sa dea vreo explicatie si ca nu isi da seama care este motivatia acestei decizii.

- Fostul președinte Traian Basescu scrie duminica, pe Facebook, ca respinge categoric acuzatiile CNSAS privind colaborarea sa cu Securitatea, „acuzatii care nu au nimic comun cu realitatea vremii”. „Cert este ca ma voi apara de actiunea CNSAS (...) Si mai este o certitudine: am vrut…

- Victor Ponta il ironizeaza pe Traian Basescu, dupa ce Curtea de Apel București a stabilit ca acesta a colaborat cu Securitatea. Intr-o postare lunga pe Facebook, Victor Ponta a comentat decizia judecatorilor. Traian Basescu a fost colaborator al Securitații, a stabilit recent Curtea de Apel București.…