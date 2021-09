Stiri pe aceeasi tema

- Doar 10 consilieri USR-PLUS au fost de acord cu mandatarea Consiliului de Administrație (CA), pentru inceperea procedurii de demitere a celui care conduce Horticultura – Andrei Dragila, deși, explica și avocații, nu era nevoie de acest vot, in condițiile in care Consiliul de Administrație (CA) a fost…

- Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii Neptun mdash; Olimp SA a ost convocata. Consiliul de Administratie al societatii Neptun mdash; Olimp SA a convocat adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 11.10.2021 prima convocare ora 12.00 si 12.10.2021 a doua convocare ora 12.00.…

- Consilierul local Pro Romania, Roxana Iliescu, acuza USR PLUD ca e lipsit de corectitudine și principii, dupa ce ar fi ”uitat” sa ii ofere poziția de președinte de ședința in cadrul ședințelor Consiliului Local. Ea spune ca ar fi existat o ințelegere verbala, ca funcția sa fie alocata in funcție de…

- Mandatul lui Mihai Velicu este valabil pana la 24.09.2021 Consiliul de Administratie a imputernicit conducerea executiva sa reactualizeze strategia de dezvoltare a societatii, urmand ca aceasta sa fie avizata de CA in urmatoarea sedinta si, ulterior, supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare…

- Operatorii de apa și canalizare din Romania sarbatoresc astazi Ziua lucratorului din serviciile publice de alimentare cu apa și canalizare. Marcata in fiecare an la data de 20 iulie, prin Contractul Colectiv de Munca la nivel național, aniversarea evidențiaza rolul determinant pe care il au societațile…

- O noua alianța este pe cale sa se nasca la Bacau, in condițiile in care USR-PLUS și aliații electorali, liberalii, au doar noua din cele 23 de mandate de consilieri locali. In acest sens, cele patru mandate ale Pro Romania ar asigura fara probleme o majoritate simpla. Conform Ziarul de Bacau, un pas…

- Consilierul local Roxana Iliescu aduce in prim plan un nou document legat de activitatea societații Colterm. Dupa ce a incercat sa treaca la vot patru amendamente referitoare la modul de stabilire al Consiliului de Administrație al societații, ea acuza conducerea societații de termoficare ca ascunde…

- La sfarsitul lunii aprilie au fost intrunite in sedinta Consiliile de ADministratie ale societatilor Enel Energie SA si Enel Energie Muntenia SAConsiliul de Administratie al Enel Energie SA s a intrunit in data de 27 aprilie 2021 in mod legal si statutar, si a hotarat urmatoarele: Consiliul de Administratie…