Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ONG-uri au anuntat un protest sambata, incepand cu ora 16:00, in Piata Victoriei impotriva initiativei legislative de modificare a Codului penal, depusa in Parlament de premierul Nicolae Ciuca si de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, informeaza Agerpres. Initiativa legislativa prevede…

- Guvernul Romaniei pregatește transferarea rețelei de spitale aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii catre autoritațile locale, pentru ca aceste servicii sa fie aduse cat mai aproape de nevoile comunitații. In acest sens, premierul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca rotativa guvernamentala, prin care conducerea Guvernului ar urma sa fie preluata de liderul PSD, Marcel Ciolacu, se va produce si ca la momentul oportun isi va depune mandatul.

- Continue reading Republica Moldova, de la declanșarea „operațiunii speciale” ruse in Ucraina la debarcarea guvernului Gavrilița. INTERVIU cu consultantul politic Cristian Hrițuc at Info real.

- „Noi am semnat un document și in cei 148 de ani de existența ne-am respectat cuvantul dat și ințelegerile. Ne vom respecta ințelegerea care este destul de clara: PNL va ceda poziția de prim-ministru urmand sa obțina poziția de vicepremier, ministru al Finanțelor Publice, al Transporturilor și poziția…

- Potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS, unii miniștrii nu vor sa plece la rotativa. Ca atare, unii politicieni doresc amanarea rotativei pentru luna septembrie a acestui an.Liderul PSD - Marcel Ciolacu a fost intrebat, luni, daca rotativa ar putea fi amanata in toamna. Șeful Camerei…

- “Datele publicate astazi de INS, care confirma una dintre cele mai mari cresteri economice la nivel european pentru tara noastra, 4,8 la suta, adica aproape 50 de miliarde de euro in plus, ne arata ca am reusit, impreuna, prin dialog, nu doar sa evitam recesiunea, dar chiar sa si performam”, a declarat…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz a declarat miercuri in emisiunea Talk News de la Prima News, despre rotatia premierilor in coalitia PSD-PNL, asteptata in luna mai, ca daca nu se va intampla aceasta rotativa, asa cum a fost ea agreata intre cele doua partide, nimeni nu va fi surprins, mai ales…