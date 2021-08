Stiri pe aceeasi tema

- Rapid Bucuresti a invins-o pe FCSB cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, intr-un derby de traditie, desfasurat pe Arena Nationala din Capitala, in etapa a cincea a Ligii I de fotbal. Soarta partidei a fost decisa de autogolul brazilianului Paulo Vinicius (39), lovit…

- Derby-ul dintre Rapid și FCSB a avut parte de niște momente fierbinți, cand jucatorii celor 2 echipe s-au luat la bataie in timpul meciului. Toate detaliile despre Rapid - FCSB, AICI! Totul a pornit de la un duel intre Belu Iordache și Sorin Șerban. Cei doi fotbaliști s-au șicanat la o faza dupa care…

- Cristi Sapunaru, 37 de ani, capitanul Rapidului, l-a ironizat pe Helmuth Duckadam, glorie a Stelei, care a declarat recent ca FCSB e mare favorita in confruntarea contra giuleștenilor. Rapid – FCSB se joaca duminica, de la 21:30. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe…

- Cristi Sapunaru (37 de ani), liderul incotestabil al Rapidului, vorbește despre importanța derby-ului cu FCSB, dar și despre presiunea pe care mai tinerii sai colegi trebuie s-o infrunte in confruntarea cu marea rivala. Rapid – FCSB se joaca duminica, de la 21:30. Partida de pe Arena Naționala va fi…

- CSU Craiova s-a impus in ultimul meci al etapei a 4-a, 3-0 cu FC Voluntari, victoria fiind asigurata in repriza secunda. La capatul partidei, Basarab Panduru a analizat prestația oltenilor și l-a remarcat pe Jovan Markovic, atacantul de 20 de ani al Craiovei, care a și marcat un gol, in minutul 90+2.…

- Formatiunea condusa de Dan Barna si Dacian Ciolos si-a aratat nemultumirea fata de partenerii de guvernare, fiind luati la tinta cei din UDMR, PNL, insa si presedintele Klaus Iohannis, fiecare actor politic fiind vazut responsabil pentru lipsa reformelor.

- FCU Craiova 1948 a pus in vanzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo de luna viitoare. Va fi primul meci al oltenilor pe teren propriu de la revenirea in Liga 1. FCU Craiova - Dinamo se joaca luni, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Digi Sport și TV Telekom Sport. Patimașii…

- Azi timișorenii au fost mai buni. Deși pornea ca favorita, avand de partea sa doua victorii in meciurile disputate pana acum, echipa din Baia Mare a suferit o prima infrangere azi, 5 iunie, in fața echipei din Timișoara, partida fiind tranșata in ultimele minute ale partidei. Timișorenii au marcat primul…