- Sambata seara, 20 aprilie 2024, incepand cu ora 20.30, va avea loc duelul FCSB – Rapid! De cateva zile se tot vorbește despre suporterii celor doua echipe, iar mulți se intreaba daca suporterii echipei din Giulești vor fi prezenți la meciul programat pe Arena Naționala. S-ar fi vandut deja aproape 40.000…

- Dan Șucu, patronul Rapidului, a declarat ca nu a regretat in niciun moment faptul ca s-a implicat in fotbal. Dupa scadalul care a izbucnit la Rapid saptamana trecuta, cand președintele Daniel Niculae și liderii galeriei au fost aduși la audieri, suporterii au decis sa nu iși susțina favoriții in primul…

- Ovidiu Herea, fost mijlocaș la Dinamo, și Basarab Panduru au comentat decizia Rapidului de a muta meciul cu FCSB pe Arena Naționala. Rapid - FCSB se va juca in weekendul 9-10 martie, LPF urmand sa anunțe programul ultimei etape din sezonul regulat. Derby-ul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport,…

- Rapid a anunțat sambata, 2 martie, ca derby-ul cu FCSB, din etapa 30 a campionatului, programat la finalul saptamanii viitoare, se va juca pe Arena Naționala.Dupa ce in ultima saptamana au fost mai multe discuții despre stadionul care va gazdui marele derby din ultima etapa a sezonului regular, oficialii…

- Jayson Papeau (27 de ani) a comentat victoria Rapidului din derby-ul cu Dinamo, scor 2-1. Meciul s-a jucat pe Arena Naționala, dar suporterii Rapidului au urmarit partida de pe stadionul Giulești. Jayson Papeau a deschis scorul in minutul 44, dar Hakim Abdallah a restabilit egalitatea doar doua minute…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo de pe Arena Naționala, scor 2-1, grație golului marcat de Borisav Burmaz in minutul 90. Rapidiștii au plecat imediat dupa meci spre Giulești pentru a sarbatori victoria cu cei peste 3.000 de fani care au urmarit derby-ul de pe stadionul Rapidului. +1 FOTO VIDEO. Razvan…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo din runda cu numarul 23 a Superligii, scor 2-1. Cristiano Bergodi a fost plin de fair-play la final. Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a recunoscut ca un egal ar fi fost mai corect in derby-ul de pe Arena Naționala. Bergodi a remarcat și prestația adversarului…

- Derby-ul etapei cu numarul 23, Dinamo - Rapid, este prefațat in studioul GSP Live alaturi de jurnalistul GSP Alberto Boțoghina și antrenorul Ciprian Panait. Cele doua galerii s-au șicanat toata saptamana, iar fanii Rapidului au decis sa boicoteze duelul de pe Arena Naționala. Vor privi partida de pe…