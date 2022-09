Rostul de dimineață: Primul omuleț de zăpadă al sezonului ! Primul omuleț de zapada din acest sezon a fost incropit chiar zilele trecute, cu puțin inainte de echinocțiul de toamna, in Munții Calimani. In ochii lui mici abia daca se intrezarește dimineața cu gust de ghimbir… Gavrila Albert – bistrițeanul care ne uimește periodic cu fotografii din natura pe care o cutreiera in lung și-n lat – a surprins primul omuleț de zapada al sezonului. Chiar zilele trecute, in Munții Calimani, in Poiana Cofu, la 1500 de metri altitudine. Omulețul de zapada este cocoțat pe doua pietre, deasupra stratului subțire al primei zapezi. E marunțel și zgribulit. De aceea probabil… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bistrițean s-a revoltat astazi dupa o intalnire cu o polițista. ”I-am spus ca eu, operat, am putut sa-mi parchez mașina mai departe, dar ea și-a pus mașina pe spațiul verde!” a explicat acesta. Polițista nu și-a clintit mașina ci și-a vazut de treaba. Gasirea unui loc de parcare in anumite zone…

- In Masivul Postavaru a nins, marti, dupa ce zilele trecute un strat de zapada s-a asternut la altitudini mari in alte masive montane. Salvamontistii brasoveni ii sfatuiesc pe turistii care merg pe munte sa poarte incaltaminte adecvata si haine groase. Imagini facute publice, marti, de Salvamont…

- Este momentul sa ne oprim pentru o clipa privirile hamesite asupra acestui peisaj cu natura aparent moarta. A fost surprins chiar ieri, la colțul unui bloc cenușiu, aproape de centrul orașului. Ilustreaza și el, daca mai era nevoie de un exemplu suplimentar, putreziciunea și degradarea in care ne balacim.…

- Inregistrarea audio a momentului in care un avion a aterizat forțat zilele trecute in Carolina de Nord, SUA, fara copilot la bord, a fost publicata online. In inregistrare se aude dialogul halucinant dintre pilot și turnul de control al aeroportului internațional Raleigh-Durham. Pilotul incearca sa…

- Un autobuz aparținand operatorului de transport Transmixt a intrat in aceasta dimineața intr-un rondou cu flori, dintr-unul din sensurile giratorii de langa Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Se pare ca șoferului i s-ar fi facut rau la volan. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, in sensul…

- Lucrarile la axa Garii – Nasaudului vor incepe in curand, pe Bulevardul Decebal. „Lucram la un grafic, astfel incat disconfortul sa fie cat mai mic”, a declarat Ioan Turc. Strada General Grigore Balan e inchisa circulației de la Muzeu pana la spital. A fost inchisa la finele lunii iunie, iar primarul…

- Anul trecut cațiva pescaruși faceau senzație zburatacind pe deasupra orașului sau odihnindu-se nepasatori pe acoperișurile din centru. In acest an situația a evoluat: pescarușii s-au pornit la plimbare pe trotuare, printre oameni… Ce-o fi in mintea lor…? Pe la inceputul lunii mai, anul trecut, cațiva…

- In aceasta dimineața, un tanar de 26 de ani din Singeorz-Bai a fost gasit mort, pe strada. Se pare ca acesta prezenta mai multe rani la nivelul feței, insa deocamdata nu se știe ce s-a intamplat. Descoperirea a fost facuta in aceasta dimineața, in apropierea unui magazin din Singeorz-Bai. Este vorba…