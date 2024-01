Stiri pe aceeasi tema

- Incident in prima etapa a raliului Dakar. Un spectator a fost lovit de o mașina.Incidentul a avut loc la scurt timp dupa startul primei etape, intre Al-'Ula și Al Henakiyah (Arabia Saudita). Victima a fost dusa la spital, iar cursa a fost amanata cu o ora, conform L'Equipe. Spectatorul,…

- Pilotul Emanuel Gyenes a ocupat locul 47 la clasa moto, in prologul Raliului Dakar, de la Alula, din Arabia Saudita, potrivit news.ro.Gyenes a parcurs cei 27 de kilometri ai prologului in 23 de minute si 20 de secunde.Prologul a fost castigat de spaniolul Tosha Schareina (Honda), urmat de…

- Nicolae Stanciu si Cosmin Contra au suferit o infrangere, in ultima etapa din 2023. Damac, echipa celor doi romani, a pierdut duelul cu Al Riyadh, echipa la care evolueaza Alin Tosca. Damac a incheiat seria fabuloasa de sapte meciuri consecutive fara infrangere, in prima liga din Arabia Saudita. Nicolae…

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah, cvintuplu castigator al Raliului Dakar (2011, 2015, 2019, 2022, 2023), se va alatura echipei de raliuri-raid Dacia incepand din 2024, a anuntat marti constructorul de automobile, citat de AFP. Al-Attiyah va concura oficial pentru marca din cadrul grupului Renault…

- Emanuel Gyenes, riderul Autonet Motorcycle Team, se pregatește moral pentru o noua ediție a Raliului Dakar. Inainte de plecarea in Arabia Saudita, programata dupa Craciun, satmareanul a participat la o gala speciala.

- Brigada 81 Mecanizata "General Grigore Balan" a fost reprezentata cu cinste de Batalionul 817 Artilerie "Petru Rares", la concursul organizat de Batalionul 335 Artilerie "Alexandru cel Bun", in perioada 20-23 noiembrie. La startul competitiei s-au aliniat echipele reprezentative ale unitatilor de artilerie…

- Editia 2024 a Raliului Dakar se va desfasura in Arabia Saudita, tara care gazduieste din 2020 aceasta competitie. Traseul va fi unul selectiv si va masura 7.891 km – inclusiv 4.727 km de probe speciale – repartizati in 12 etape, cu un format de cursa inedit, in imensitatea dunelor din Empty Quarter,…

- Pilotul italian Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini) a castigat Marele Premiu al Qatarului la MotoGP, clasa regina a Campionatului Mondial de motociclism viteza, desfasurat duminica pe circuitul de la Lusail.Di Giannantonio a parcurs cele 22 de tururi de pista in 41 min 43 sec 654/1000, reusind…