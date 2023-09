Roșii cu ceapă la borcan INGREDIENTE: 5 kg de roșii; 1 kg de ceapa; boabe de piper negru și de ienibahar; Pentru 1 l de marinada: 1 lingura de sare grunjoasa; 4 linguri de zahar; 70 ml de oțet de 9%. MOD DE PREPARARE: Spalați bine roșiile și lasați-le sa se scurga. Taiați ceapa in rondele nu foarte subțiri sau in jumatati de rondele daca este prea mare. Puneti in fiecare borcan boabe de piper negru și de ienibahar. Apoi umpleți-le cu roșii și ceapa. Turnati in borcane apa clocotita și acoperiți-le cu capacele sterilizate, fara sa le inchideți ermetic. Lasați-le timp de 20 de minute. Scurgeți apa din borcane intr-o cratița.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

