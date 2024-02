Stiri pe aceeasi tema

- O companie de ride-sharing din Bucuresti a produs un prejudiciu de peste 9,7 milioane de lei la bugetul de stat, descoperit de inspectorii de la Antifrauda in urma unor controale Fiscul nu precizeaza, insa, numele companiei cu probleme care activeaza pe piața de transport alternativ de persoane. ”Inspectorii…

- ”Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) desfasoara permanent actiuni de control antifrauda la nivel national, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale in domeniul prestarii serviciilor direct catre populatie, precum si in alte domenii economice in care au fost identificate…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a promis luni ca Statele Unite vor lua „toate masurile necesare” pentru a apara trupele americane, in timp ce și-a exprimat indignarea și tristețea pentru atacul de duminica cu drone al militanților susținuți de Iran, care a ucis trei militari americani…

- Pana la partidele oficiale din campionat din 2024, echipa feminina de volei CS Medgidia, care ocupa locul intai in Seria Est a Diviziei A2 faza intai isi testeaza fortele, vineri, 12 ianuarie 2024, de la ora 15.00, la Medgidia, in meciul de pregatire cu sportivele lotului national Under 18. Jocul se…

- Proiectul eșuat de la Roșia Montana: Care e data limita pentru o decizie la Washington. Gabriel Resources: Amanarea e frustranta Proiectul eșuat de la Roșia Montana: Gabriel Resources Ltd., compania aflata in proces cu Statul Roman in proiectul ratat de exploatare a aurului de la Roșia Montana, a anunțat…

- In cauza, afaceristul a solicitat 500.000 de euro daune morale si 500.000 de lei daune materiale de la Statul Roman, dupa ce a fost anchetat si judecat, dar in final achitat definitiv in Dosarul Portul.Dupa ce au amanat verdictul timp de mai multe saptamani la rand, judecatorii Curtii de Apel Constanta…

- Omul de afaceri a solicitat si daune materiale de 500.000 de lei, sumele de bani urmand sa fie achitate, daca actiunea este admisa, de Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice.Judecatorii Curtii de Apel Constanta vor deschide maine dosarul in care omul de afaceri Dragos Iulian Tudoran a dat in…

- Pluto va porni intr-o calatorie interesanta, spune Minerva. Intai va ajunge in Capricorn, iar mai apoi va intra in Varsator. Vizita acestei planete in semnele menționate anterior aduc energii unice, oportunitați nebanuite, schimbari masive.“Ca octava superioara a lui Marte, care reprezinta forța bruta,…