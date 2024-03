In urma recentei victorii judiciare in cazul exploatarii aurului de la Roșia Montana, liderii politici aflați la Putere sarbatoresc și ne amețesc cu vorbe. Cu toate ca rezultatul legal poate fi considerat o victorie pentru Justiție, este important sa ne amintim ca acțiunile politice și declarațiile publice ale acestor lideri au contribuit la crearea și promovarea unui mediu favorabil pentru acest tip de escrocherie. In fapt, putem vorbi despre o cooperativa perfecta intre cei care au generat acest conflict profitabil. De-a lungul timpului, declarațiile iresponsabile și acțiunile politice ale unor…