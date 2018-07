Romul ajuns pe tronul Moldovei, care l-a furat pe Mihai Viteazul

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Drapelului National este marcata, in fiecare an, la 26 iunie, fiind instituita prin Legea 96/1998. Drapelul tricolor a fost folosit prima data in Tara Romaneasca in 1834, ca steag de lupta, cand domnitorul Alexandru Ghica a prezentat sultanului spre aprobare modelul drapelelor si pavilioanelor…

- La data de 6 martie 1486, Stefan cel Mare a avut una dintre cele mai grele batalii in care i-a infruntat pe turci. Desi a fost invins, domnitorul moldovean a reusit sa-si pastreze tronul cu ajutorul venit din partea boierilor sai apropiati, dupa ce o alta parte a boierimii sale l-a tradat.

- Vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, a fost inaintata de partid la funcția de primar in satul Jora de Mijloc. Despre acest fapt partidul a anunțat printr-un comunicat de presa. Menționam ca Tauber figureaza in raportul Kroll și a fost unul dintre acționarii de la Unibank. Ea s-a remarcat și…

- Un barbat, de 27 de ani, din Targu Jiu, a fost reținut in urma cu puțin timp sub acuzația de furt. Bogdan Ciobescu este suspectat ca a sustras acum trei saptamani 120 de kilograme de carne din Hala de carne ...

- Politistii de siguranța publica din cadrul Politiei Municipiului Sebes, au identificat, in flagrant, pe M.I. de 35 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de furtul unor bunuri, in valoare de 90 lei, dintr-o societate comerciala. La data de 14 aprilie a.c., politistii siguranța publica din cadrul…

- Polițiștii hunedoreni au fost sesizați de un tanar de 25 de ani ca i-a disparut mașina din fața casei. Oamenii legii au inceput imediat cercetarile, iar in cele din urma au identificat un minor de 17 ani ca fiind principalul suspect de furt. ”In data de 09.04.2018, Poliția Municipiului Oraștie a fost…