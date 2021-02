Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat anul trecut o cifra bruta de afaceri de circa 3,5 miliarde dolari, in scadere cu 33% fata de cea din 2019, si cu pierderi de 220 de milioane dolari (minus 48,9 milioane dolari in 2019), conform unui comunicat remis, vineri,…

- Romania acorda Republicii Moldova un ajutor umanitar extern de urgența, cu titlu gratuit, in efortul combaterii pandemiei Covid-19. Anunțul a fost facut astazi de catre premierul Romaniei, Florin Citu. Donația facuta va consta in prima faza, in echipamente de protecție medicala in suma de aproape 11…

- Cifra de afaceri a industriei auto locale a scazut cu 15% in 2020, de la peste 30 de miliarde de euro in 2019 la circa 25 mld. euro anul acesta, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), citate de ZF și preluate de mediafax. Scaderea vine in conditiile…

- ”Transgaz informeaza asupra faptului ca, Consiliul Concurentei a comunicat catre companie si catresocietatea de avocati, in data de 8 decembrie 2020, Decizia Consiliului Concurentei nr. 43/11 august 2020, decizie ce prevede, in esentaurmatoarele: constatarea incalcarii de catre Transgaz a dispozitiilor…