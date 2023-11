Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare a facut publice, miercuri, rezultatele pe primele noua luni ale anului in curs, acestea indicand pierderi nete de 3,5 milioane de dolari, dar si scaderi in ceea ce priveste cifra de afaceri si profitul operational. „In primele 9 luni din 2023, compania a inregistrat rezultate financiare…

- Actiunile OMV Petrom (SNP), cel mai mare producator de hidrocarburi din Romania, s-au depreciat cu 3,85% in ultimele doua sesiuni de tranzactionare de la Bursa. Ca o coincidenta, momentul prost s-a sincronizat cu obligativitatea platii taxei de solidaritate. Profit de 1,6 miliarde de lei In T3, OMV…

- Victor Ponta a intrat in politica in anul 2004, fara sume exorbitante in conturi. In una din primele sale declarații de avere, Ponta a menționat trei apartamente la Baia de Fier, in Gorj, acolo unde avea și un teren. Ponta avea și venituri ca avocat, deși a intrat in Barou prin fals.Pe zero a intrat,…

- Romania va primi cateva zeci de milioane de euro dupa ce partea de sud-est a fost afectata de o seceta severa la sfarșitul lunii iunie și inceputul lunii iulie 2022, ceea ce a dus la pagube estimate de autoritațile de la București la 1,31 miliarde de euro.Suma totala aprobata de Parlamentul European…

- Accesul carnii si a produselor agroalimentare romanesti pe piata din Israel si solutii pentru sectorul agricol in contextul schimbarilor climatice au fost printre subiectele discutate miercuri de ministrul agriculturii, Florin Barbu, cu ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar.Potrivit unui…

- ”One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, inregistreaza o cifra de afaceri consolidata de 843,5 milioane de lei in semestrul 1 2023, cu o crestere de 25% in comparatie…

- ”Consiliul de Administratie al Biofarm informeaza actionarii asupra semnarii Promisiunii Bilaterale de Vanzare – Cumparare avand ca obiect instrainarea imobilului detinut de subscrisa in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, catre societatea Iancu de Hunedoara Residence SRL sau catre…

- ”In primele 6 luni ale anului curent, Grupul nostru a inregistrat venituri consolidate de 146 milioane lei, in crestere cu 110% fata de perioada similara a anului anterior. Marja bruta a crescut cu 32%, pana la valoarea de 23,5 milioane lei (fata de 17,9 milioane lei anul trecut). Cheltuielile indirecte…