Stiri pe aceeasi tema

- Au fost anunțate cele noua echipe care vor participa la cel mai dur reality show, America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. Printre concurenți se numara și Iuliana Pepene alaturi de Sonia Simionov. Poate va intrebați cum se pregatește indragita prezentatoare TV inainte de competiție, astfel ca paparazzii…

- Romica Țociu și fiul lui, Catalin, se afla printre concurenții care vor participa la cel mai dur reality-show, America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. Toata lumea il cunoaște pe Romica Țociu, insa puține persoane știu cine este fiul lui, dar mai ales cu ce se ocupa. Iata detalii despre Catalin…

- 9 perechi de vedete sunt gata sa porneasca in doar cateva zile pe Drumul Soarelui, o noua aventura la capatul lumii oferita de America Express. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tanase și Ionuț Rusu, Romica Țociu și fiul lui, Catalin, Iu

- Alexia Eram și fratele ei, Aris Eram, participa in noul sezon America Express, pe Drumul Soarelui. Pe rețelele personale de socializare, influencerița a transmis un mesaj emoționant, dupa ce a anunțat ca va merge in emisiunea de pe Antena 1. Iata ce a postat iubita lui Mario Fresh pe Instagram!

- Surprize, surprize, dar nu din partea Andreei Marin, ci a fiicei sale! Cum au fost surprinse Violeta si Lavinia Pirva in public. Ipostaza in care au aparut soția lui Ștefan Banica Jr și fiica acestuia spune multe despre relația lor. Violeta și Lavinia Pirva Andreea Marin are o relație speciala cu fiul…

- Melinda, soția lui Puya, are o pasiune de care puțini știu. Concurenta de la America Express iubește sa croșeteze și chiar și-a deschis un business. Ea creeaza piese unice, din materiale naturale. Iata ce povestește despre hobby-ul sau.

- Bianca, soția lui Jean Gavril, a oferit o prima reacție in urma sarutului neașteptat dintre partenerul ei și Andreea Balan, din timpul unei probe, in ediția de marți seara a show-ului America Express. Ce a marturisit aceasta, dupa ce a vazut ca artistul a pupat-o pe Andreea Balan in cadrul emisiunii.