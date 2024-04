Stiri pe aceeasi tema

- Decizia coalitiei de guvernare privind candidatul unic la Primaria Capitalei urmeaza sa fie prezentata marti in organizatiile de Bucuresti ale PSD si PNL si apoi sa fie facut anuntul nominal, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu."Exista o decizie a coalitiei de a…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a anuntat, luni, ca lista comuna PSD – PNL la europarlamentare va fi deschisa de Ramona Chiriac, sefa Reprezentantiei Comisiei Europene in Romania. „In schimb, vestea buna este ca avem un candidat care deschide lista de europarlamentare, pe doamna…

- "Noi avem acum 51 si ceva la suta vot pentru lista comuna PSD -PNL la europarlamentare, lucru care nu se intampla in ceea ce priveste candidatii la alegerile locale. E complicat. Bucurestiul este un oras atipic. Se pare ca numele si, in general, performanta administrativa este vazuta altfel de catre…