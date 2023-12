Stiri pe aceeasi tema

- In luna octombrie, soția lui Tal Haimi a venit in țara ca sa ceara guvernului de la București sa se implice pentru eliberarea soțului sau. Ea spunea atunci ca și-a pregatit copiii pentru ce este mai rau.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca autoritatile israeliene au informat ca o persoana cu dubla cetatenie, israeliana si romana, care era tinuta ostatica in Fasia Gaza, a murit. In prezent, doua persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, se mai afla ostatice in Fasia Gaza.”In continuarea…

- Ambasada Israelului in Romania a transmis, miercuri seara, ca este "profund indurerata" de vestea care confirma decesul lui Tal Haimi, israelianul cu cetatenie romana, rapit de Hamas pe 7 octombrie, informeaza Agerpres."In acest moment de grea incercare, ne indreptam gandurile de compasiune si sustinere…

- A murit Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de teroriștii din Fașia Gaza. Familia ostaticului Tal Haimi și Kibbutzul Nir Yitzhak, unde acesta locuia, au anunțat, miercuri, intr-o declarație comuna, ca autoritațile au transmis ca acesta a fost ucis pe 7 octo

- Premierul Marcel Ciolacu a primit-o marți, 31 octombrie, la Palatul Victoria, pe Ella Haimi, soția cetațeanului romano-israelian Tal Haimi, rapit pe 7 octombrie in Fașia Gaza.„Am incurajat-o pe doamna Haimi sa-și pastreze speranța și increderea. Ii suntem alaturi și o vom sprijini sa treaca peste aceasta…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-a intalnit luni cu ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, si cu sotia romanului tinut ostatic in Fasia Gaza, context in care a dat asigurari cu privire la determinarea conducerii Senatului de a sustine orice efort pe care institutiile romane abilitate…

- „Am avut la Palatul Parlamentului o intalnire, greu de descris in cuvinte, cu Ella Haimi, sotia cetateanului roman tinut ostatic de catre gruparea terorista Hamas, in Fasia Gaza. Drama pe care o traverseaza acum sotia lui Tal Haimi si intreaga sa familie este fara margini, ca si a multor familii aflate…

