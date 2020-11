Romanita lanseaza piesa “Unde esti tu”, feat. Ad Litteram Romanita lanseaza piesa “Unde esti tu”, in colaborare cu Ad Litteram si care vine cu o noua abordare muzicala. Romanita ne prezinta o noua valenta a sa – ritmuri urbane si o parte de rap interpretata de catre Ad Litteram. Este pentru prima data cand Romania abordeaza o poveste de iubire intr-o melodie cu influente urbane-rap, in antiteza cu ce a lansat pana acum. “”Unde esti tu” este prima provocare pe care o am de la un producator (Angeles), un stil nou nou pentru mine, fresh, unde aportul meu este doar cel de interpretare. Muzica este modul prin care ne exprimam. Nu de putine ori ne cantam durerea.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum afirma si ea, “Niciodata nu e prea tarziu” este povestea vietii sale. Asa ca Romanita s-a gandit sa puna pe o linie celebrul mesaj motivational, adaugand un touch personal, parte din experientele traite pe propria piele. “Am plecat de acasa cu o valiza si cu un vis. Au trecut foarte multi ani…

- La fix o saptamana de cand au lansat colaborarea „Vino, du-te”, VUNK si Lidia Buble ne prezinta videoclipul piesei ce deja a cucerit topurile de specialitate; fiind inca din prima zi cea mai descarcata piesa din Romania, dar si una dintre cele mai cautate melodii. „Vino, du-te” este un cantec compus…

- Otherside revine cu o colaborare cu Killa Fonic pe piesa “Fața Blue”, o piesa EDM – house, compusa de Viky Red și Killa Fonic. Lansarea `Fața Blue`, impreuna cu unul dintre cei mai apreciați artiști trap din Romania – Killa Fonic, marcheaza inceputul unei noi ere in muzica house-trap romaneasca. “Fața…

- Gino Manzotti & Maxx iși surprind fanii cu un nou sound și cu o piesa care, cu siguranța, va fi ascultata pe repeat. Matado e melodia care prelungește vara, aduce energie și un vibe care te duce imediat cu gandul la party și te invita la dans. Piesa a fost compusa de Alex Pelin, scrisa de Maria Voiculescu,…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single ”M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa...…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single “M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa…

- “Confusion” este o balada dance, cu un tempo ridicat, care combina productia plina de suflet a lui Manuel Riva cu interpretarea blanda a Florenei. “Eram in Amsterdam, unde un prieten din Miami mi-a aratat un demo cu linia melodica a Florenei, spunandu-mi ca este fix pe stilul meu. Mi-a placut ce am…

- Dupa “The Creed”, Glance continua sa lanseze piese pentru piața internaționala. Astfel, artistul revine cu piesa “Huncho” compusa chiar de el, in colaborare cu Ackym. “Dupa cum am spus, dupa 5 piese number one in Romania, vreau neaparat sa ma axez pe piața internaționala. “Huncho” continua aceasta poveste…