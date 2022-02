Stiri pe aceeasi tema

- Echipele salvamont din țara au primit peste 100 de apeluri in ultimele 24 ore, prin care li se cerea intervenția de urgența. De asemenea, aceștia au salvat peste 120 de oameni. „In ultimele 24 de ore la Dispeceratul Național Salvamont, s-au primit 104 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența…

- Un numar de 104 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost primite in ultimele 24 de ore la Dispeceratul National Salvamont. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Salvamont Romania, au fost salvate, in ultimele 24 de ore, 123 de persoane, iar 36…

- Salvamontistii l-au gasit pe turistul din Polonia care s-a accidentat in Masivul Parang, el fiind cazut intr-o prapastie. Barbatul a fost predat unui echipaj SMURD pentru a fi transportat la spital. „Actiunea s-a incheiat cu succes. Persoana accidentata a fost gasita cazuta intr-o…

- Salvamontistii anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost primite 58 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a acestora, fiind salvate astfel 66 de persoane. Dintre acestea, 29 au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru a fi transportate la spital, iar intr-un caz s-a…

- Aproape 50 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 20 de persoane fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 49 de apeluri prin…

- Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati, in ultimele 24 de ore, pentru a interveni in 34 de situatii. Cele mai multe apeluri le-au avut salvatorii montani din Busteni si Lupeni. ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 34 apeluri prin care se solicita interventia…

- Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati, in ultimele 24 de ore, pentru a interveni in 33 de situatii. Cele mai multe apeluri le-au avut salvatorii montani din Busteni si Lupeni, anunta Salvamont Romania.

- Salvamontistii au primit, in ultimele 24 de ore, 19 apeluri prin care erau solicitati sa intervina de urgenta, cele mai multe fiind in Brasov - cinci. In urma acestor actiuni, 27 de persoane au fost salvate.